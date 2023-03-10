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Ульяна Никандровна
Ульяна Никандровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1838
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Никандр
Мать
Матрена Семенова
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец:
Никандр
Мать:
Матрена Семенова
Смерть
Неизвестно
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