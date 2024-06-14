Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр

Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
работал на автокране
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.