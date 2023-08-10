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Баталов Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1969

Отец: Боталов Яков Семенович

Мать: Боталова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баталов Павел Александрович

Мать ребёнка: Баталова Вика Георгиевна

Рождение ребёнка
29.11.1994

Дочь: Смирнова Анжелика Александровна

Мать ребёнка: Баталова Вика Георгиевна

Рождение ребёнка
30.04.2002

Дочь: Баталова Жанна Александровна

Мать ребёнка: Баталова Вика Георгиевна

Рождение ребёнка
07.03.2015

Дочь: Баталова Полина Александровна

Мать ребёнка: Баталова Вика Георгиевна

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