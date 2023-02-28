Загайнов Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загайнов Николай Григорьевич

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Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Загайнов Григорий

Мать: не указана

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
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