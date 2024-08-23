Колесников Пантелей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1926
Сын: Колесников Петр Пантелеевич
Мать ребёнка: Колесникова (Бутко) Марфа Игнатьевна
Рождение ребёнка
15.04.1940
Дочь: Стрельбицкая (Колесникова) Вера Пантелеевна
Мать ребёнка: Колесникова (Бутко) Марфа Игнатьевна
Смерть
1946