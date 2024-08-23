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Колесников Пантелей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1926

Сын: Колесников Петр Пантелеевич

Мать ребёнка: Колесникова (Бутко) Марфа Игнатьевна

Рождение ребёнка
15.04.1940

Дочь: Стрельбицкая (Колесникова) Вера Пантелеевна

Мать ребёнка: Колесникова (Бутко) Марфа Игнатьевна

Смерть
1946

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