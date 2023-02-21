Костромин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромин Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1895 ст.

Дочь: Костромина Глафира Григорьевна

Мать ребёнка: Костромина Степанида Сергеевна

Костромская, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Демобилизация
1916
ранен
Смерть
Неизвестно
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