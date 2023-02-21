Костромин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1895 ст.
Дочь: Костромина Глафира Григорьевна
Мать ребёнка: Костромина Степанида Сергеевна
Костромская, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Демобилизация
1916
ранен
Смерть
Неизвестно