Чуйкова (Воробьева) Агапия Моисеевна
Место рождения
Дата рождения?.06.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1878
Рождение ребёнка
02.10.1878
Дочь: Чуйкова (Чуйкова) Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Чуйков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
18.03.1881
Дочь: Брюхнина (Чуйкова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Чуйков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
21.05.1883
Дочь: (Чуйкова) Елена Павловна
Отец ребёнка: Чуйков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
15.03.1886
Дочь: (Чуйкова) Дарья Павловна
Отец ребёнка: Чуйков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
24.01.1888
Дочь: (Чуйкова) Ксения Павловна
Отец ребёнка: Чуйков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
04.05.1890
Сын: Чуйков Исай Павлович
Отец ребёнка: Чуйков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
25.07.1893
Отец ребёнка: Чуйков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
11.08.1895
Отец ребёнка: Чуйков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
15.12.1896
Сын: Чуйков Петр Павлович
Отец ребёнка: Чуйков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
22.10.1898
Отец ребёнка: Чуйков Павел Михайлович