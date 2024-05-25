Нуриев Альмухаммет
Место рождения
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижние Яки, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно