Нуриев Альмухаммет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуриев Альмухаммет

Место рождения

Шадчи, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадчи, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижние Яки, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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