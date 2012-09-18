Гафурова Алсу Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафурова Алсу Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.2012

Отец: не указан

Мать: Юсупова Рания

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