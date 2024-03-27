Мустаев Фахрутдин (Дамулла Фахрутдин Норлати) Мулла (Дамулла Фахрутдин Норлати)
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1804
Дата смерти1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Фахрутдинов Садретдин Мулла
Мать ребёнка: (Абдуллова) Мухибжамал Первая Жена
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: (Абдуллова) Мухибжамал Первая Жена
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Фахарддинова) Бибиасьма
Мать ребёнка: (Фахартдинова) Бибиафифа Вторая Жена
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: (Фахартдинова) Бибиафифа Вторая Жена