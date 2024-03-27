Мустаев Фахрутдин (Дамулла Фахрутдин Норлати) Мулла (Дамулла Фахрутдин Норлати) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустаев Фахрутдин (Дамулла Фахрутдин Норлати) Мулла (Дамулла Фахрутдин Норлати)

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1804

Дата смерти

1891

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Мусаапкин Мустафа (Мустай) Мулла

Мать: Салиха Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Абдуллова) Мухибжамал Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фахартдинова) Бибиафифа Вторая Жена

Рождение ребёнка
1841

Сын: Фахрутдинов Садретдин Мулла

Мать ребёнка: (Абдуллова) Мухибжамал Первая Жена

Рождение ребёнка
1846

Сын: Фахарддинов Бурганетдин

Мать ребёнка: (Абдуллова) Мухибжамал Первая Жена

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Фахарддинова) Бибиасьма

Мать ребёнка: (Фахартдинова) Бибиафифа Вторая Жена

Рождение ребёнка
1857

Сын: Фахарддинов Камалетдин

Мать ребёнка: (Фахартдинова) Бибиафифа Вторая Жена

Смерть
1891

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