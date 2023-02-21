Дугина Афимья Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1878
Дочь: Васса Григорьева
Отец ребёнка: Дугин Григорий Павлов
Рождение ребёнка
22.08.1880
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Дугин Григорий Павлов
Рождение ребёнка
05.08.1884
Дочь: Наталья Григорьева
Отец ребёнка: Дугин Григорий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно