Дугина Афимья Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дугина Афимья Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1878

Дочь: Васса Григорьева

Отец ребёнка: Дугин Григорий Павлов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.08.1880

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Дугин Григорий Павлов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.08.1884

Дочь: Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Дугин Григорий Павлов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дугин Григорий Павлов

Смерть
Неизвестно
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