Вьялкина Наталья Павловна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Артемов Павел Степанович
Бракосочетание
01.05.1878
Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.10.1879
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Вьялкин Егор Антонович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кишкина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Вьялкин Егор Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вьялкин Егор Антонович
Смерть
Неизвестно