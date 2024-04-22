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Вьялкина Наталья Павловна

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Артемов Павел Степанович

Мать: не указана

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
01.05.1878

Муж: Вьялкин Егор Антонович

Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.10.1879

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Вьялкин Егор Антонович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кишкина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Вьялкин Егор Антонович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Василий Егорович

Отец ребёнка: Вьялкин Егор Антонович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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