Осикина Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осикина Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осикин Марк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осикин Павел Маркович

Отец ребёнка: Осикин Марк

Рождение ребёнка
01.09.1889

Сын: Осикин Андрей Маркович

Отец ребёнка: Осикин Марк

Рождение ребёнка
1904

Сын: Осикин Яков Маркович

Отец ребёнка: Осикин Марк

Рождение ребёнка
1906

Сын: Осикин Гавриил Маркович

Отец ребёнка: Осикин Марк

Рождение ребёнка
1908

Сын: Осикин Василий Маркович

Отец ребёнка: Осикин Марк

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гусакова (Осикина) Анна Марковна

Отец ребёнка: Осикин Марк

Смерть
Неизвестно

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