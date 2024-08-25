Осикина Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осикин Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осикин Марк
Рождение ребёнка
01.09.1889
Отец ребёнка: Осикин Марк
Рождение ребёнка
1904
Сын: Осикин Яков Маркович
Отец ребёнка: Осикин Марк
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Осикин Марк
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Осикин Марк
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гусакова (Осикина) Анна Марковна
Отец ребёнка: Осикин Марк
Смерть
Неизвестно