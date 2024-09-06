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Николаев Степан Григорьев

Место рождения

Шабаново, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Николаев Григорий Николаев

Мать: не указана

Шабаново, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стогова (Боровикова) Татьяна Сергеева

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Боровикова (Николаева) Екатерина Степанова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шабаново, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.10.1904

Сын: Николаев Николай Степанов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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