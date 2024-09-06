Николаев Степан Григорьев
Место рождения
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Николаев Григорий Николаев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Боровикова (Николаева) Екатерина Степанова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1904
Сын: Николаев Николай Степанов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности