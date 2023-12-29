Щербина Мина Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Щербина Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинченко (Щербина) Татьяна Миновна
Мать ребёнка: Щербина Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щербина Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щербина Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербина Феодосия
Работа или профессия
Неизвестно
киномеханик
Место жительства
Неизвестно
Здвинск, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Щербина Феодосия
Рождение ребёнка
09.03.1923
Дочь: Житлова (Щербина) Людмила Миновна
Мать ребёнка: Щербина Феодосия
Военная служба
15.12.1937
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Колтырчина (Щербина) Валентина Миновна
Мать ребёнка: Щербина Феодосия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: растрел | донос на него за показ чего то запретного...документы найти не могли..все запрещено..феодосия встретила влиятельного человека который помог найти документы о растреле..