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Щербина Мина Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Щербина Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинченко (Щербина) Татьяна Миновна

Мать ребёнка: Щербина Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Михаил Минович

Мать ребёнка: Щербина Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Владимир Минович

Мать ребёнка: Щербина Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербина Феодосия

Работа или профессия
Неизвестно
киномеханик
Место жительства
Неизвестно
Здвинск, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Щербина Василий Минович

Мать ребёнка: Щербина Феодосия

Рождение ребёнка
09.03.1923

Дочь: Житлова (Щербина) Людмила Миновна

Мать ребёнка: Щербина Феодосия

Военная служба
15.12.1937
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Колтырчина (Щербина) Валентина Миновна

Мать ребёнка: Щербина Феодосия

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: растрел | донос на него за показ чего то запретного...документы найти не могли..все запрещено..феодосия встретила влиятельного человека который помог найти документы о растреле..

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