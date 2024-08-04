Подопригора Федор Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодопригора Федор Трофимович

Подопригора Федор Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ак
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подопригора Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Подопригора Трофимова Ольга Трофимовна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Подопригора Александр Федорович

Мать ребёнка: Подопригора Трофимова Ольга Трофимовна

Рождение ребёнка
01.06.1929

Сын: Подопригора Тарас Федорович

Мать ребёнка: Подопригора Трофимова Ольга Трофимовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.