Дубова (Борисова) Агрофена Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубова (Борисова) Агрофена Карповна

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Место рождения

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

29.06.1936

Дата смерти

07.04.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1936

Отец: Борисов Карп

Мать: Борисова Пея Дмитриевна

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
29.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Потанино, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
23.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.04.2023
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

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