Дубова (Борисова) Агрофена Карповна
Место рождения
Дата рождения29.06.1936
Дата смерти07.04.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1936
Отец: Борисов Карп
Мать: Борисова Пея Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Потанино, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
23.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.04.2023
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия