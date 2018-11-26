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Янушевская Алиса Владимировна
Янушевская Алиса Владимировна
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Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
26.11.2018
Пол
Женский
Отец
Янушевский Владимир Сергеевич
1988 г.р.
Мать
Янушевская (Ермакова) Анна Алексеевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.2018
Отец:
Янушевский Владимир Сергеевич
Мать:
Янушевская Анна Алексеевна
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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