Стрембишина Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрембишина Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Присяжный Михаил Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слободонюк Ганна Павловна

Отец ребёнка: Писяжный Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севастьянова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Писяжный Павел

Рождение ребёнка
06.10.1934

Дочь: Герасимова (Присяжная) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Писяжный Павел

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