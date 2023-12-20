Стрембишина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Присяжный Михаил Павлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слободонюк Ганна Павловна
Отец ребёнка: Писяжный Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севастьянова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Писяжный Павел
Рождение ребёнка
06.10.1934
Дочь: Герасимова (Присяжная) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Писяжный Павел