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Ходырева Софья Ионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Ходырев Агафон Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1827 ст.

Сын: Ходырев Савва Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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