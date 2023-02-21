Ходырева Софья Ионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1824 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1827 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно