(Гончаренко) Фекла Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
17.11.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Григорий Фомич Гончаренко
Восприемник
01.08.1876 ст.
Евдокия Фоминична (Гончаренко) Скорик
Восприемник
05.12.1879 ст.
Николай Фомич Гончаренко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно