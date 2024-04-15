(Гончаренко) Фекла Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гончаренко) Фекла Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Восприемник
17.11.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Григорий Фомич Гончаренко
Восприемник
01.08.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Фоминична (Гончаренко) Скорик
Восприемник
05.12.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Николай Фомич Гончаренко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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