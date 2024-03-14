Чистяков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистякова (Беляева) Валентина Васильевна
Береговая, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно