Грехова (Нурина) Евлампия Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1886
Рождение ребёнка
14.11.1886
Сын: Грехов Александр Иванович
Отец ребёнка: Грехов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
28.09.1888
Отец ребёнка: Грехов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Грехов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
03.08.1892
Дочь: (Грехова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Грехов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
10.10.1894
Отец ребёнка: Грехов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
14.01.1896
Дочь: (Грехова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Грехов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
30.08.1898
Дочь: (Грехова) София Ивановна
Отец ребёнка: Грехов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
25.04.1900
Сын: Грехов Константин Иванович
Отец ребёнка: Грехов Иван Алексеевич