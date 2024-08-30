Грехова (Нурина) Евлампия Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехова (Нурина) Евлампия Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1886

Муж: Грехов Иван Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.11.1886

Сын: Грехов Александр Иванович

Отец ребёнка: Грехов Иван Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.09.1888

Сын: Грехов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Грехов Иван Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Грехов Николай Иванович

Отец ребёнка: Грехов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
03.08.1892

Дочь: (Грехова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Грехов Иван Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.10.1894

Сын: Грехов Аврамий Иванович

Отец ребёнка: Грехов Иван Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.01.1896

Дочь: (Грехова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Грехов Иван Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.08.1898

Дочь: (Грехова) София Ивановна

Отец ребёнка: Грехов Иван Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.04.1900

Сын: Грехов Константин Иванович

Отец ребёнка: Грехов Иван Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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