Вахрушева Виктория Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева Виктория Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1995 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
19.04.2016

Дочь: Вахрушева Кира Дмитриевна

Отец ребёнка: Вахрушев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
20.07.2023

Дочь: Вахрушева Ева Дмитриевна

Отец ребёнка: Вахрушев Дмитрий Петрович

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