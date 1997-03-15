Вахрушева Виктория Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.2016
Дочь: Вахрушева Кира Дмитриевна
Отец ребёнка: Вахрушев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
20.07.2023
Дочь: Вахрушева Ева Дмитриевна
Отец ребёнка: Вахрушев Дмитрий Петрович