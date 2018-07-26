Самарин Сергей Александрович
Место рождениядеревня Иваньково, Парфеньевский район, Костромская область район,
Дата рождения03.01.1938
Дата смерти26.07.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1938
деревня Иваньково, Парфеньевский район, Костромская область район,
Бракосочетание
07.03.1970
Рождение ребёнка
07.04.1971
Дочь: Дорогина Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Самарина Руфина Борисовна
Рождение ребёнка
08.02.1974
Сын: Самарин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Самарина Руфина Борисовна
Смерть
26.07.2018