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Самарин Сергей Александрович

Место рождения

деревня Иваньково, Парфеньевский район, Костромская область район,

Дата рождения

03.01.1938

Дата смерти

26.07.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1938

Отец: Самарин Александр Сергеевич

Мать: Самарина Любовь Васильевна

деревня Иваньково, Парфеньевский район, Костромская область район,
Бракосочетание
07.03.1970

Жена: Самарина Руфина Борисовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.04.1971

Дочь: Дорогина Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Самарина Руфина Борисовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.02.1974

Сын: Самарин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Самарина Руфина Борисовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
26.07.2018
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