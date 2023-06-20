Давыдкина Праскева Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.10.1880 ст.
Дочь: Матрона Сергеевна
Отец ребёнка: Давыдкин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
24.12.1881 ст.
Отец ребёнка: Давыдкин Сергей Михайлович
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.?.1885 ст.
Дочь: Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Давыдкин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1886 ст.
Дочь: София Сергеевна
Отец ребёнка: Давыдкин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
16.?.1887 ст.
Сын: Давыдкин Даниил Сергеевич
Отец ребёнка: Давыдкин Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно