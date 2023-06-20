Давыдкина Праскева Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдкина Праскева Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1880 ст.

Дочь: Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Давыдкин Сергей Михайлович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.12.1881 ст.

Сын: Давыдкин Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Давыдкин Сергей Михайлович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.?.1885 ст.

Дочь: Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Давыдкин Сергей Михайлович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.09.1886 ст.

Дочь: София Сергеевна

Отец ребёнка: Давыдкин Сергей Михайлович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.?.1887 ст.

Сын: Давыдкин Даниил Сергеевич

Отец ребёнка: Давыдкин Сергей Михайлович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдкин Сергей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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