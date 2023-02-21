Дудаев Джохар Мусаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудаев Джохар Мусаевич

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Место рождения

с. Ялхори, Чечено-Ингушская АССР

Дата рождения

15.02.1944

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ялхори, Чечено-Ингушская АССР
Место жительства
С 1944 по 1957
г. Шымкент, Казахская ССР
Место жительства
С 1944
с. Ялхори, Чечено-Ингушская АССР
Место жительства
С 1957
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Место жительства
С 1961
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1991 по 1996
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
1996
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