Дудаев Джохар Мусаевич
Место рожденияс. Ялхори, Чечено-Ингушская АССР
Дата рождения15.02.1944
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ялхори, Чечено-Ингушская АССР
Место жительства
С 1944 по 1957
г. Шымкент, Казахская ССР
Место жительства
С 1944
с. Ялхори, Чечено-Ингушская АССР
Место жительства
С 1957
Место жительства
С 1961
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1991 по 1996
Смерть
1996