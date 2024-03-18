Кириленко Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1800
Дочь: Котляр Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Кириленко Осип (Иосиф) Иванович
Деренковец, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-B3ZR-G?view=index&action=view
Смерть
Неизвестно