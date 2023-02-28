Добролюбов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добролюбов Николай Александрович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

05.02.1836

Дата смерти

29.11.1861

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1853 по 1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.11.1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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