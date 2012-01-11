Ишков Илья Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1988
Дата смерти11.01.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишкова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
11.01.2012