Ишков Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишков Илья Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1988

Дата смерти

11.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишкова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишкова Наталья Николаевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
11.01.2012
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