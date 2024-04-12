Дмитриева Анна (Сима?)
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Артамонов Михайло
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Артамонов Михайло
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Артамонов Михайло
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Артамонов Михайло
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Михайлова Марфа
Отец ребёнка: Артамонов Михайло
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Михайлова Стефанида
Отец ребёнка: Артамонов Михайло
Рождение ребёнка
1769
Сын: Михайлов Федор
Отец ребёнка: Артамонов Михайло
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артамонов Михайло
Смерть
Неизвестно