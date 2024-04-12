Дмитриева Анна (Сима?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Анна (Сима?)

Место рождения

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1725 по 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Михайлов Большой Михайло

Отец ребёнка: Артамонов Михайло

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Артамонов Михайло

Рождение ребёнка
1760

Сын: Михаил Михайлов меньшой

Отец ребёнка: Артамонов Михайло

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Б/ф Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Артамонов Михайло

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Михайлова Марфа

Отец ребёнка: Артамонов Михайло

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Михайлова Стефанида

Отец ребёнка: Артамонов Михайло

Рождение ребёнка
1769

Сын: Михайлов Федор

Отец ребёнка: Артамонов Михайло

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамонов Михайло

Смерть
Неизвестно
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