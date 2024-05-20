Остяков Георгий Александрович 24.09.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Остяков Георгий Александрович

Место рождения

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

Дата рождения

24.09.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КО
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Место
Комментарий
Рождение
24.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.06.1954

Сын: Остяков Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Остякова (Петрикова) Римма Васильевна

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
18.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Остякова (Петрикова) Римма Васильевна

Смерть
Неизвестно

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