Остяков Георгий Александрович
Место рождения
Дата рождения24.09.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1954
Сын: Остяков Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Остякова (Петрикова) Римма Васильевна
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
18.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Остякова (Петрикова) Римма Васильевна
Смерть
Неизвестно