Пициаловский Юрий
Место рожденияАртемовск (Бахмут) Донецкая обл.
Дата рождения1914
Дата смерти19.06.1987
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Пециаловский Израиль (Иерулог)
Мать: Пециаловская Хая Эстер
Артемовск (Бахмут) Донецкая обл.
Бракосочетание
?.01.1937
Жена: Пициаловский Ольга
Artemovsk, Stalino, USSR
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Воробьёва Лилия
Мать ребёнка: Пициаловский Ольга
Украина
Смерть
19.06.1987
Donetsk, Donetsk, USSR