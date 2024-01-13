Пициаловский Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПициаловский Юрий

Пициаловский Юрий

avatar

Место рождения

Артемовск (Бахмут) Донецкая обл.

Дата рождения

1914

Дата смерти

19.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Пециаловский Израиль (Иерулог)

Мать: Пециаловская Хая Эстер

Артемовск (Бахмут) Донецкая обл.
Бракосочетание
?.01.1937

Жена: Пициаловский Ольга

Artemovsk, Stalino, USSR
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Воробьёва Лилия

Мать ребёнка: Пициаловский Ольга

Украина
Смерть
19.06.1987
Donetsk, Donetsk, USSR
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close