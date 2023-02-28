Ронжин Игорь Викторович
Место рождения
Дата рождения28.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1971
Отец: Ронжин Виктор Николаевич
Мать: Ронжина Тамара Ефимовна
Рождение ребёнка
04.12.2002
Мать ребёнка: Ронжина Лариса Петровна
Рождение ребёнка
26.09.2019
Дочь: Ронжина Василиса Игоревна
Мать ребёнка: Ронжина Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана