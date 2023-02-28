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Ронжин Игорь Викторович

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Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

28.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1971

Отец: Ронжин Виктор Николаевич

Мать: Ронжина Тамара Ефимовна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
04.12.2002

Сын: Ронжин Алексей Игоревич

Мать ребёнка: Ронжина Лариса Петровна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
26.09.2019

Дочь: Ронжина Василиса Игоревна

Мать ребёнка: Ронжина Ирина Сергеевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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