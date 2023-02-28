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Кучин Иван Васильевич

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Место рождения

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Кучин Василий Васильевич

Мать: Кучина Надежда Сергеевна

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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