Дурнев Дмитрий Семенович
Место рожденияКурская губ., Суджанский уезд, д. Ростворово
Дата рождения1897
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губ., Суджанский уезд, д. Ростворово
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Дурнева Евдокия Антоновна
Новосибирская обл., Мошковский р-н, д. Аплаксино
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Дурнева Евдокия Антоновна
Новосибирская обл., Мошковский р-н
Рождение ребёнка
29.07.1922
Дочь: Путятина Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Дурнева Евдокия Антоновна
Россия
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Дурнева Евдокия Антоновна
Новосибирская обл., Мошковский р-н, д. Аплаксино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Дурнева Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дурнева Евдокия Антоновна
Смерть
1968
Новосибирская обл.