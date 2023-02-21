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Дурнев Дмитрий Семенович

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Место рождения

Курская губ., Суджанский уезд, д. Ростворово

Дата рождения

1897

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губ., Суджанский уезд, д. Ростворово
Рождение ребёнка
1919

Сын: Дурнев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Дурнева Евдокия Антоновна

Новосибирская обл., Мошковский р-н, д. Аплаксино
Рождение ребёнка
1920

Сын: Дурнев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Дурнева Евдокия Антоновна

Новосибирская обл., Мошковский р-н
Рождение ребёнка
29.07.1922

Дочь: Путятина Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Дурнева Евдокия Антоновна

Россия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Дурнев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Дурнева Евдокия Антоновна

Новосибирская обл., Мошковский р-н, д. Аплаксино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Дурнева Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дурнев Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Дурнева Евдокия Антоновна

Смерть
1968
Новосибирская обл.
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