Мусихин Емельян Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1701
Дата смерти20.06.1764 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: Мусихин Трофим (Трошка) Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Мусихин Александр Емельянов
Мать ребёнка: Мусихина Елена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Мусихин Дорофей Емельянов
Мать ребёнка: Мусихина Елена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Дарья Емельянова
Мать ребёнка: Мусихина Елена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Мусихин Григорий Емельянов
Мать ребёнка: Мусихина Елена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Мусихин Вонифатей Емельянов
Мать ребёнка: Мусихина Елена Иванова
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Мусихина Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Елена Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.1764 ст.