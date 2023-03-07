Мусихин Емельян Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихин Емельян Трофимов

Мусихин Емельян Трофимов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

20.06.1764 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: Мусихин Трофим (Трошка) Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Мусихин Александр Емельянов

Мать ребёнка: Мусихина Елена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Мусихин Дорофей Емельянов

Мать ребёнка: Мусихина Елена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Дарья Емельянова

Мать ребёнка: Мусихина Елена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Мусихин Григорий Емельянов

Мать ребёнка: Мусихина Елена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Мусихин Вонифатей Емельянов

Мать ребёнка: Мусихина Елена Иванова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Мусихин Максим Емельянов

Мать ребёнка: Мусихина Елена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Елена Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.1764 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close