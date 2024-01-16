Колосова 1-Я Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Колосов Егор Алексеевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Колосов Егор Алексеевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Колосов Егор Алексеевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно