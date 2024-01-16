Колосова 1-Я Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова 1-Я Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Колосов Егор Алексеевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1835

Сын: Колосов Нестер Егорович

Отец ребёнка: Колосов Егор Алексеевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Колосов Егор Алексеевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Егор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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