Розенберг Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розенберг Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розенберг Феодора Артемовна

Работа или профессия
1882 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Старший учитель карасубазарского двухклассного народного училища.
Рождение ребёнка
23.11.1882

Дочь: Розенберг Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Розенберг Феодора Артемовна

Смерть
Неизвестно

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