Розенберг Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
1882 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Старший учитель карасубазарского двухклассного народного училища.
Рождение ребёнка
23.11.1882
Дочь: Розенберг Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Розенберг Феодора Артемовна
Смерть
Неизвестно