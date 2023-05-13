Батруеова Раиса Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батруеова Раиса Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1962

Сын: Батрунов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Батрунов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батрунов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Батрунов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батрунов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Батрунов Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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