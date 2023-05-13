Батруеова Раиса Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1962
Сын: Батрунов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Батрунов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батрунов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Батрунов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батрунов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Батрунов Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно