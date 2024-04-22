Чурилин Козьма Иванов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Чурилин Иван Иванов (Ич)
Мать: Чурилина Анисья
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно