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Чурилин Козьма Иванов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Чурилин Иван Иванов (Ич)

Мать: Чурилина Анисья

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Авдотья Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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