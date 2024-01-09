Глотова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1900
Дата смерти19.01.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1900
Отец: Попов Алексей
Рождение ребёнка
10.02.1940
Дочь: Фирсова Нинель Захаровна
Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глотова Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глотова Римма Захаровна
Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глотов Анатолий Захарович
Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глотова Зинаида Захаровна
Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глотова Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич
Смена фамилии
Неизвестно
Девичья фамилия - Попова
Смерть
19.01.1973