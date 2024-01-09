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Глотова Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1900

Дата смерти

19.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1900

Отец: Попов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1940

Дочь: Фирсова Нинель Захаровна

Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глотов Захар Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глотова Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глотов Иван Захарович

Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глотова Римма Захаровна

Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глотов Фёдор Захарович

Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глотов Анатолий Захарович

Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глотов Виктор Захарович

Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глотов Егор Захарович

Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глотова Зинаида Захаровна

Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глотова Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Глотов Захар Андреевич

Смена фамилии
Неизвестно
Девичья фамилия - Попова
Смерть
19.01.1973
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