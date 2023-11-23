Строкин Александр Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1819
Дата смерти1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1819
Александр Строкин (22.08.1819-1893), обучался в Ярославском уездном училище, но не окончил его; бухгалтер Ростовского уездного казначейства, коллежский асессор, кавалер ордена св.Владимира 4-й степени... Показать все
Бракосочетание
1839
Жена: Александра Николаева
Смерть
1893