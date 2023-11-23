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Строкин Александр Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1819

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1819

Отец: Строкин Иоанн Андреев

Мать: Строкина Евпраксия Григорьева

Александр Строкин (22.08.1819-1893), обучался в Ярославском уездном училище, но не окончил его; бухгалтер Ростовского уездного казначейства, коллежский асессор, кавалер ордена св.Владимира 4-й степени... Показать все
Бракосочетание
1839

Жена: Александра Николаева

Смерть
1893

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