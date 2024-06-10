Чечулин Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1925
Дата смерти20.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1946
Дочь: Чечулина Людмила Степановна
Мать ребёнка: Чечулина Александра (Черных) Сергеевна
Рождение ребёнка
31.01.1950
Сын: Чечулин Владимир Степанович
Мать ребёнка: Чечулина Александра (Черных) Сергеевна
Рождение ребёнка
19.12.1953
Сын: Чечулин Николай Степанович
Мать ребёнка: Чечулина Александра (Черных) Сергеевна
Смерть
20.02.1994