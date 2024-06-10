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Чечулин Степан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1925

Дата смерти

20.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чечулина Александра (Черных) Сергеевна

Рождение ребёнка
07.03.1946

Дочь: Чечулина Людмила Степановна

Мать ребёнка: Чечулина Александра (Черных) Сергеевна

Рождение ребёнка
31.01.1950

Сын: Чечулин Владимир Степанович

Мать ребёнка: Чечулина Александра (Черных) Сергеевна

Рождение ребёнка
19.12.1953

Сын: Чечулин Николай Степанович

Мать ребёнка: Чечулина Александра (Черных) Сергеевна

Смерть
20.02.1994

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