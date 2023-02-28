Климовских (Дьячкова) Степанида Автономовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Дьячкова) Степанида Автономовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Дьячков Автоном Иванович

Мать: Дьячкова Марфа Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.02.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.03.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Александр Титович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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