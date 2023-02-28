Гусева (Рощина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Рощина) Ольга Александровна

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Место рождения

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

03.07.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1952

Отец: Рощин Александр Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.04.1969

Сын: Маковкин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Маковкин Алексей Иванович

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.11.1975

Дочь: Пупарева Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Маковкин Алексей Иванович

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Виктор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковкин Алексей Иванович

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