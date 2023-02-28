Гусева (Рощина) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения03.07.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1952
Отец: Рощин Александр Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1969
Сын: Маковкин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Маковкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1975
Дочь: Пупарева Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Маковкин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Виктор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно