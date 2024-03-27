Палий (Васильева) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.06.1898
Сын: Палий Федор
Отец ребёнка: Палий Иоанн
х.Руды
Рождение ребёнка
04.02.1900
Сын: Палий Василий
Отец ребёнка: Палий Иоанн
х.Руды
Рождение ребёнка
03.10.1903
Сын: Палий Иоанн
Отец ребёнка: Палий Иоанн
х.Руды
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Палий Федор
Отец ребёнка: Палий Иоанн
Варва, Черниговская область, Украина
Рождение ребёнка
17.05.1912
Дочь: Ганна
Отец ребёнка: Палий Иоанн
Варва, Черниговская область, Украина
Смерть
Неизвестно