Палий (Васильева) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палий (Васильева) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1898

Сын: Палий Федор

Отец ребёнка: Палий Иоанн

х.Руды
Рождение ребёнка
04.02.1900

Сын: Палий Василий

Отец ребёнка: Палий Иоанн

х.Руды
Рождение ребёнка
03.10.1903

Сын: Палий Иоанн

Отец ребёнка: Палий Иоанн

х.Руды
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Палий Федор

Отец ребёнка: Палий Иоанн

Варва, Черниговская область, Украина
Рождение ребёнка
17.05.1912

Дочь: Ганна

Отец ребёнка: Палий Иоанн

Варва, Черниговская область, Украина
Смерть
Неизвестно
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