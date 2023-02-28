Абульхан (Абульханов) Халиль (Халиулла) Габдельвалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абульхан (Абульханов) Халиль (Халиулла) Габдельвалиевич

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Место рождения

Малые Шихирданы, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1887

Дата смерти

06.01.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Шихирданы, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
06.01.1919
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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