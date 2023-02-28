Абульхан (Абульханов) Халиль (Халиулла) Габдельвалиевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти06.01.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
06.01.1919
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)