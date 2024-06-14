Рогозина Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Рогозина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Рогозин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Рогозин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Рогозин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Рогозина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Рогозин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Рогозина Венера Васильевна
Отец ребёнка: Рогозин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1942
Дочь: Рогозина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Рогозин Василий Тихонович
Смерть
Неизвестно