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Рогозина Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Рогозина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Рогозин Василий Тихонович

Дориха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Рогозин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Рогозин Василий Тихонович

Дориха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Рогозина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Рогозин Василий Тихонович

Дориха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Рогозина Венера Васильевна

Отец ребёнка: Рогозин Василий Тихонович

Дориха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1942

Дочь: Рогозина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Рогозин Василий Тихонович

Дориха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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