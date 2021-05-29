Кузнецова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1950
Дата смерти29.05.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1971
Сын: Кузнецов Олег
Отец ребёнка: Щербаков Александр
Рождение ребёнка
12.09.1975
Сын: Кузнецов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
03.02.1983
Сын: Кузнецов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.2021