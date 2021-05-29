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Кузнецова Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1950

Дата смерти

29.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1971

Сын: Кузнецов Олег

Отец ребёнка: Щербаков Александр

Рождение ребёнка
12.09.1975

Сын: Кузнецов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
03.02.1983

Сын: Кузнецов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Владимир Михайлович

Смерть
29.05.2021
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